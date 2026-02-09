L’Espérance Sportive de Tunis limoge l’entraîneur Maher Kanzari

L’Espérance Sportive de Tunis a annoncé le départ de Maher Kanzari de ses fonctions d’entraîneur principal. La rupture a été prononcée par la direction du club après le match disputé à Bamako contre le Stade Malien, comptant pour la Ligue des Champions de la CAF, dont l’issue a été jugée insatisfaisante par les dirigeants.

La performance livrée au Mali a pesé lourd dans la balance et les responsables du club ont estimé qu’elle ne répondait pas aux attentes sportives. À cela se sont ajoutées les pressions croissantes des supporters, ce qui a accéléré la décision de remplacer le staff technique afin de tenter d’inverser la tendance.

Recruté en mars 2025, le technicien tunisien, âgé de 52 ans, quitte donc le banc avant d’atteindre la première année complète de mandat. Au total, il a dirigé l’équipe lors de 42 rencontres, enregistrant 27 succès, 9 matchs nuls et 6 défaites.

Vers une nouvelle organisation technique

La direction de l’Espérance a indiqué qu’elle travaillait déjà à la mise en place d’un nouvel encadrement et qu’une annonce officielle concernant la composition du futur staff interviendrait dans les prochains jours. Ce remaniement intervient alors que l’équipe doit aborder une période importante du calendrier sportif.