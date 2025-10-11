Les Républicains disent non au gouvernement Lecornu II

En Brève

Les Républicains ont décidé samedi 11 octobre, lors d’un bureau politique — instance qui regroupe les principales personnalités du parti — de ne pas participer au gouvernement de Sébastien Lecornu, s’engageant uniquement à apporter «un soutien texte par texte» à l’exécutif. Dans un communiqué, le parti a indiqué : «Le bureau politique affirme un soutien texte par texte au gouvernement», tout en soulignant «qu’à ce stade, la confiance et les conditions ne sont pas réunies pour que Les Républicains participent au gouvernement». La décision a été adoptée «à une large majorité».

