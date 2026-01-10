La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Les partis groenlandais réaffirment leur refus d’être américains

Les partis groenlandais ont réaffirmé tard le vendredi 9 janvier, dans une déclaration commune, leur refus d’être rattachés aux États-Unis, après que Donald Trump eut évoqué la possibilité que les États-Unis emploient « la manière douce » ou « la manière forte » pour acquérir l’immense île arctique. « Nous ne voulons pas être Américains, nous ne voulons pas être Danois, nous voulons être Groenlandais », ont écrit les dirigeants des cinq partis représentés au Parlement local — les quatre formant la coalition gouvernementale et le parti d’opposition favorable à une indépendance rapide du territoire autonome danois. « L’avenir du Groenland doit être décidé par le peuple groenlandais », ont-ils ajouté, selon un communiqué relayé par l’AFP.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
176 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:33 Politique Nouvelle défection à l’UPR : l’ancien député Tadjou Akadiri claque la porte
14:55 Politique Patrice Talon : « Il n’est pas bon que les mêmes personnes exercent trop longtemps le pouvoir »
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant