Les partis groenlandais réaffirment leur refus d'être américains

Les partis groenlandais ont réaffirmé tard le vendredi 9 janvier, dans une déclaration commune, leur refus d’être rattachés aux États-Unis, après que Donald Trump eut évoqué la possibilité que les États-Unis emploient « la manière douce » ou « la manière forte » pour acquérir l’immense île arctique. « Nous ne voulons pas être Américains, nous ne voulons pas être Danois, nous voulons être Groenlandais », ont écrit les dirigeants des cinq partis représentés au Parlement local — les quatre formant la coalition gouvernementale et le parti d’opposition favorable à une indépendance rapide du territoire autonome danois. « L’avenir du Groenland doit être décidé par le peuple groenlandais », ont-ils ajouté, selon un communiqué relayé par l’AFP.