Les Maternelles : Agathe Lecaron prend la parole sur les difficultés de l’émission animée par Marie Portolano

Les Maternelles XXL, émission dédiée aux parents et aux professionnels de la périnatalité née en 2001, traverse une crise d’audience marquée : après son déplacement de France 2 vers France 5 et France 4 et le remplacement d’Agathe Lecaron par Marie Portolano, seuls 5 000 téléspectateurs ont suivi l’émission sur France 5 le vendredi 6 mars, selon les chiffres relayés le 9 mars par Jean‑Marc Morandini, information qui pousse France Télévisions à envisager des mesures pour « stopper l’hémorragie ».

L’émission, qui s’adresse aux parents, aux femmes enceintes, aux futurs parents et aux professionnels de santé, a connu plus de vingt ans d’antenne et un long passage d’animatrices. Depuis sa création en 2001, elle a été présentée successivement par Maïtena Biraben (2001‑2004), Karine Le Marchand (2004‑2009), Élizabeth Tchoungui (2009‑2011), Daphné Bürki (2011‑2012), Julia Vignali (2012‑2015), Sidonie Bonnec (2015‑2016) puis Agathe Lecaron (2016‑2025).

Jusqu’à l’été 2025, l’émission était diffusée à la suite de Télématin sur France 2. À la rentrée, la case et la chaîne ont changé : Les Maternelles XXL sont désormais diffusées du lundi au vendredi à 9h30 sur France 5 et à 19h35 sur France 4, avec la journaliste Marie Portolano aux commandes.

Un repositionnement et des voix d’alerte au sein de l’équipe

Face à la baisse d’audience, des voix se sont élevées au sein de l’ancienne équipe. Invitable le 7 mars à l’émission Puremédias l’hebdo sur T18, Agathe Lecaron, qui a présenté le programme pendant neuf ans, a exprimé son attachement au format et sa confiance dans la volonté de France Télévisions de le maintenir : « Je sais que les patrons de France Télévisions ont à cœur de pérenniser une émission qui est à ce point service public dans son ADN. C’est une émission qui est incontournable. Elle ne peut pas s’arrêter. C’est impossible que l’émission s’arrête, et je leur fais confiance pour ça », a‑t‑elle déclaré.

Agathe Lecaron a par ailleurs reconnu la fragilité actuelle du programme et partagé ses craintes quant à sa pérennité, après des bouleversements successifs. L’article rappelle aussi que l’animatrice intervient sur d’autres antennes, notamment à la présentation de Bel et Bien sur France 2.

De son côté, Marie Portolano a regretté les « chamboulements permanents » ayant affecté la visibilité de l’émission : « C’est une émission qui a été un peu trimballée. On a quand même changé deux fois de case et deux fois de chaîne. Donc, il faut que les gens s’habituent et retrouvent leur automatisme », a‑t‑elle confié à Télé Loisirs.

Selon les informations relayées le 9 mars par Jean‑Marc Morandini, la direction de France Télévisions étudie des options pour inverser la tendance des audiences après le chiffre de 5 000 téléspectateurs enregistré le 6 mars sur France 5, un résultat qualifié dans le texte de coûteux pour l’équipe.