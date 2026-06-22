Stéphane et Nejla de L’amour est dans le pré se sont mariés dans la salle bondée d’un village de 334 habitants

Ce week-end, dans le village pittoresque de Domptail situé dans les Vosges, une cérémonie de mariage a rassemblé de nombreux regards. Stéphane Boulas, agriculteur révélé au grand public par la saison 2024 de l’émission L’amour est dans le pré, a uni sa destinée à Nejla Lombard entourés de leurs proches et d’anciens candidats emblématiques de l’émission. Cet événement empreint d’émotion et de gaieté a marqué un moment important pour le couple, célébré dans une ambiance festive et chaleureuse à Domptail, une commune de seulement 334 habitants.

Le mariage de Stéphane et Nejla a été un véritable rendez-vous de convivialité locale et télévisuelle. L’arrivée du couple a particulièrement retenu l’attention, avec une entrée remarquée à bord d’une 2 CV aux couleurs vives rouge et jaune. Ce véhicule emblématique a donné une touche rétro et festive à la cérémonie, symbolisant à la fois la simplicité et l’originalité des mariés. La mairie de Domptail s’est rapidement remplie, accueillant tous ceux qui souhaitaient partager ce moment unique aux côtés du couple.

La famille et les amis avaient largement répondu présents, parmi lesquels on retrouvait Jacqueline, plus connue sous le surnom de « Jack », la mère de Stéphane. Sa personnalité chaleureuse et son franc-parler, déjà appréciés par les téléspectateurs de l’émission, ont participé à l’ambiance animée et conviviale de la cérémonie. La présence de cette figure familière a renforcé l’aspect intime et authentique des festivités.

Une cérémonie rythmée par les retrouvailles et les temps forts

Ce mariage s’est aussi transformé en une occasion de retrouvailles pour les participants de l’émission L’amour est dans le pré. Plusieurs anciens candidats ont fait le déplacement pour assister à cette journée unique, comme Antoine, un agriculteur originaire des Vosges découvert lors de la saison 2025. Cette convergence d’anciens visages a permis de souligner l’importance de la communauté tissée autour du programme, mettant en lumière les liens durables et les solidarités nées à l’écran.

Les équipes de la chaîne M6 étaient également présentes pour filmer divers moments de la cérémonie et préparer des contenus destinés à une future émission consacrée au parcours des anciens candidats. Cette attention médiatique traduit l’attachement du public au vécu et à l’évolution des protagonistes de L’amour est dans le pré, dont Stéphane et Nejla font désormais partie intégrante grâce à leur histoire d’amour partagée.

Au cours de la cérémonie civile, Michel Jacquot, maire de Domptail et figure locale bien connue, a prononcé un discours qui a mêlé tendresse et humour. Il a évoqué avec affection le parcours de Stéphane en le décrivant comme un « doux rêveur » capable de trouver le véritable amour, incarné par Nejla. Ces mots empreints de sincérité ont touché l’assemblée, tout particulièrement le marié, qui est apparu particulièrement ému à chaque instant de cette célébration.