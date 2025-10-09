Les États-Unis secourent le peso argentin pour soutenir le gouvernement de Javier Milei

En Brève

Le gouvernement américain a annoncé, jeudi 9 octobre, l’achat direct de pesos argentins et la finalisation d’un accord d’échange de devises de 20 milliards de dollars avec la Banque centrale d’Argentine, visant à soutenir la monnaie et son allié Javier Milei. Sur la plateforme X, le ministre des Finances Scott Bessent a confirmé ces opérations et déclaré que son administration était « déterminée à soutenir les alliés des États-Unis ».

