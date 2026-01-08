Les États-Unis se retirent de nombreuses organisations onusiennes, regrette le chef de l’ONU
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exprimé jeudi son regret après l’annonce mercredi par la Maison Blanche du retrait des États-Unis d’une trentaine d’organisations onusiennes, dont un traité climatique majeur, a indiqué son porte-parole Stéphane Dujarric, qui a ajouté que, malgré cette décision, le système onusien continuerait à remplir ses mandats avec détermination.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires