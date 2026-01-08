La suite après la publicité
Les États-Unis se retirent de nombreuses organisations onusiennes, regrette le chef de l’ONU

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exprimé jeudi son regret après l’annonce mercredi par la Maison Blanche du retrait des États-Unis d’une trentaine d’organisations onusiennes, dont un traité climatique majeur, a indiqué son porte-parole Stéphane Dujarric, qui a ajouté que, malgré cette décision, le système onusien continuerait à remplir ses mandats avec détermination.

