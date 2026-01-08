Les États-Unis quittent un traité et le comité scientifique de référence sur le climat (Maison Blanche)
Le président américain Donald Trump a décidé de retirer les États-Unis d’un traité et du comité scientifique de référence sur le climat, a annoncé la Maison Blanche mercredi 7 janvier 2026. Cette décision s’inscrit dans le cadre du retrait de 64 autres organisations internationales, jugées « ne servent plus les intérêts américains », et s’ajoute au départ annoncé de l’accord de Paris sur le climat dès le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.
