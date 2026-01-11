Accueil En Brève Les États-Unis demandent le départ immédiat de leurs ressortissants du Venezuela

Les États-Unis demandent le départ immédiat de leurs ressortissants du Venezuela

Le département d’État américain a enjoint, samedi 10 janvier, tous ses ressortissants de ne pas voyager au Venezuela et a demandé à ceux qui s’y trouvent de «quitter le pays immédiatement», évoquant une situation sécuritaire «instable». Selon Washington, des informations indiquent que des groupes de milices armées, appelés «colectivos», installent des barrages routiers et fouillent des véhicules à la recherche de preuves de citoyenneté américaine ou de soutien aux États-Unis.