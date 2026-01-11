La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Les États-Unis demandent le départ immédiat de leurs ressortissants du Venezuela

Le département d’État américain a enjoint, samedi 10 janvier, tous ses ressortissants de ne pas voyager au Venezuela et a demandé à ceux qui s’y trouvent de «quitter le pays immédiatement», évoquant une situation sécuritaire «instable». Selon Washington, des informations indiquent que des groupes de milices armées, appelés «colectivos», installent des barrages routiers et fouillent des véhicules à la recherche de preuves de citoyenneté américaine ou de soutien aux États-Unis.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
132 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
03:59 En Brève Mort de Bob Weir, cofondateur des Grateful Dead, à 78 ans
03:48 En Brève Syrie : les combattants kurdes acceptent d’évacuer les deux quartiers d’Alep qu’ils contrôlaient
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant