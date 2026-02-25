Les Amazones A du Bénin disputent deux amicaux de football à Abidjan

La sélection féminine A du Bénin a quitté le pays ce mercredi 25 février pour Abidjan, où elle disputera deux rencontres amicales face à des équipes qualifiées pour la CAN féminine 2026. Le premier test est programmé le 28 février au stade Félix Houphouët-Boigny contre les Éléphantes de Côte d’Ivoire, puis la délégation béninoise se rendra au stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé pour défier le Kenya le 2 mars.

Ce déplacement vise avant tout à préparer les prochaines échéances internationales : le staff technique entend en profiter pour évaluer divers schémas de jeu et affiner les automatismes collectifs. Le sélectionneur Abdoulaye Ouzérou disposera de ce regroupement pour travailler la cohésion et mesurer la solidité de son groupe dans des conditions réelles de match.

Eliminé lors des phases qualificatives de la CAN 2026, le Bénin ne veut pas pour autant rompre le rythme de ses joueuses. Ces oppositions contre des nations qualifiées constituent une opportunité pour maintenir la forme des joueuses, faire tourner l’effectif et renforcer la compétitivité de l’équipe.

Affronter la Côte d’Ivoire et le Kenya, tous deux assurés d’une place à la phase finale continentale, offrira au staff béninois des repères précieux pour jauger le niveau actuel de son groupe face à des adversaires de haut calibre.