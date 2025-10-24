L’épouse de Marwan Barghouti demande à Donald Trump d’intervenir pour sa libération

En Brève

Fadwa Barghouti, épouse du dirigeant palestinien Marwan Barghouti, détenu en Israël depuis 2002, a appelé le président américain Donald Trump à intervenir pour obtenir sa libération, selon un communiqué. « Monsieur le Président, un véritable partenaire vous attend, quelqu’un qui peut aider à réaliser le rêve que nous partageons d’une paix juste et durable dans la région », écrit-elle, ajoutant : « Pour la liberté du peuple palestinien et la paix (…) aidez à libérer Marwan Barghouti. » Condamné à la perpétuité pour son rôle lors de la seconde intifada, Marwan Barghouti est régulièrement présenté comme un possible successeur du président palestinien Mahmoud Abbas, mais Israël refuse jusqu’à présent de le libérer.