La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Bénin

Législatives et communales 2026 : Patrice Talon accomplit son devoir civique à Cotonou

Le président de la République, Patrice Talon, a voté ce dimanche 11 janvier 2026 à Cotonou, au quartier Zongo. Accompagné de la Première Dame, il a pris part au scrutin avant de livrer un message d’espoir sur l’avenir du pays.

Soussouni D.
Soussouni D.
Voir tous ses articles
POLITIQUE
341 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

Le chef de l’État béninois, Patrice Talon, s’est rendu ce dimanche aux environs de 11 h 30 dans son centre de vote situé à Zongo, à Cotonou, pour participer aux élections législatives et communales en cours sur l’ensemble du territoire national.

Accompagné de la Première Dame, l’actuel locataire de la Marina, est arrivé dans une ambiance calme et organisée. Après avoir accompli son devoir civique, il s’est brièvement exprimé devant la presse.

« Aujourd’hui, c’est le début d’une vie meilleure », a déclaré Patrice Talon, soulignant l’importance de cette journée électorale pour l’avenir du Bénin.

Le scrutin, qui se déroule ce dimanche, mobilise plus de 7 millions d’électeurs appelés à choisir leurs représentants. La participation du chef de l’État à ce rendez-vous démocratique illustre son attachement aux valeurs républicaines et au respect du processus électoral.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
13:30 Elections Générales 2026 au Bénin : « Sortez massivement accomplir votre devoir, chers concitoyens », Patrice Talon
13:18 Politique : « Aujourd’hui, c’est le début d’une vie meilleure », Patrice Talon après son vote
13:30 « Sortez massivement accomplir votre devoir, chers concitoyens », Patrice Talon
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant