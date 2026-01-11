Législatives et communales 2026 : Patrice Talon accomplit son devoir civique à Cotonou

Le président de la République, Patrice Talon, a voté ce dimanche 11 janvier 2026 à Cotonou, au quartier Zongo. Accompagné de la Première Dame, il a pris part au scrutin avant de livrer un message d’espoir sur l’avenir du pays.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le chef de l’État béninois, Patrice Talon, s’est rendu ce dimanche aux environs de 11 h 30 dans son centre de vote situé à Zongo, à Cotonou, pour participer aux élections législatives et communales en cours sur l’ensemble du territoire national.

Accompagné de la Première Dame, l’actuel locataire de la Marina, est arrivé dans une ambiance calme et organisée. Après avoir accompli son devoir civique, il s’est brièvement exprimé devant la presse.

« Aujourd’hui, c’est le début d’une vie meilleure », a déclaré Patrice Talon, soulignant l’importance de cette journée électorale pour l’avenir du Bénin.

Le scrutin, qui se déroule ce dimanche, mobilise plus de 7 millions d’électeurs appelés à choisir leurs représentants. La participation du chef de l’État à ce rendez-vous démocratique illustre son attachement aux valeurs républicaines et au respect du processus électoral.