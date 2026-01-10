Législatives en Côte d’Ivoire : le Conseil constitutionnel rejette le recours d’Assalé Tiémoko

Le Conseil constitutionnel a rejeté, vendredi, le recours introduit par le député sortant de Tiassalé, Assalé Tiémoko, qui contestait les résultats provisoires des élections législatives du 27 décembre 2025, ayant donné Alpha Sanogo vainqueur du scrutin.

Dans sa décision rendue publique, la juridiction constitutionnelle a jugé la requête recevable sur la forme, mais mal fondée, avant de la rejeter. Le recours visait l’annulation des résultats proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI) dans la circonscription de Tiassalé.

Le 2 janvier, Assalé Tiémoko avait annoncé la saisine du Conseil constitutionnel par ses avocats. Lors d’une conférence de presse, il s’était proclamé « véritable vainqueur » de l’élection, affirmant disposer de résultats internes lui accordant une avance de 1 356 voix sur son adversaire.

L’élu sortant avait accusé les responsables locaux de la CEI d’avoir « inversé les résultats » au profit d’Alpha Sanogo. Il avait notamment dénoncé l’existence de « bureaux de vote fantômes » et la participation d’électeurs ne résidant pas dans la circonscription.

Selon lui, sept nouveaux bureaux de vote, créés lors de la révision de la liste électorale de 2024 et totalisant 2 930 inscrits, auraient été irrégulièrement constitués. Il soutenait que près de 98 % des électeurs concernés provenaient de communes d’Abidjan, particulièrement Abobo, Adjamé et Anyama.

Ces arguments n’ont pas convaincu les juges constitutionnels. Le Conseil a estimé que les faits allégués n’étaient pas suffisamment établis pour remettre en cause la sincérité du scrutin ou en modifier l’issue.

Au cours de cette session, le Conseil constitutionnel, présidé par la juge Chantal Nanaba Camara, a examiné 61 requêtes liées au contentieux des élections législatives de 2025. Seules deux ont abouti à l’annulation des résultats, dans les circonscriptions de Toumodi et de Dualla-Massala, dans le département de Séguéla, en raison d’irrégularités jugées déterminantes.

Le scrutin du 27 décembre 2025 a été largement remporté par le RHDP, le parti au pouvoir, avec 197 sièges sur 255. Le PDCI-RDA, principal parti d’opposition, a obtenu 32 sièges, tandis que les candidats indépendants arrivent en troisième position avec une vingtaine d’élus.