Législatives 2026 au Bénin : là où Les Démocrates n’ont pas convaincu

La Cour constitutionnelle a proclamé, ce lundi 19 janvier 2026, les résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier. Les chiffres officiels montrent que le parti Les Démocrates n’a pas atteint le seuil de 20 % requis par le Code électoral dans 13 des 24 circonscriptions électorales.

Les résultats définitifs des élections législatives du dimanche 11 janvier 2026 ont été rendus publics ce lundi 19 janvier par la Cour constitutionnelle. Selon les chiffres officiels, le parti Les Démocrates a enregistré un score national de 16,20 % et n’a pas rempli les conditions d’éligibilité au partage des sièges prévues par le Code électoral.

L’examen détaillé des résultats par circonscription électorale montre que la formation politique est restée en dessous du seuil de 20 % dans 13 circonscriptions sur les 24 que compte le pays.

Dans la 1ère circonscription électorale, Les Démocrates ont obtenu 15,83 %. Le parti a recueilli 6,01 % dans la 3e circonscription et 9,47 % dans la 5e. Dans la 9e circonscription électorale, le score s’élève à 18,58 %, tandis que la 11e circonscription affiche 2,93 %.

Les résultats font également état de 5,28 % dans la 12e circonscription, 4,33 % dans la 17e, 8,05 % dans la 18e et 11,51 % dans la 20e circonscription électorale. Les Démocrates ont par ailleurs obtenu 6,44 % dans la 21e circonscription, 15,70 % dans la 22e, 6,87 % dans la 23e et 3,32 % dans la 24e circonscription.

Ces chiffres, tels que proclamés par la Cour constitutionnelle, confirment que le parti n’a pas atteint le seuil minimum de 20 % requis dans ces circonscriptions pour être directement éligible à la répartition des sièges.

Conformément aux dispositions du Code électoral, seuls les partis remplissant les critères légaux peuvent participer au partage des sièges à l’Assemblée nationale. À l’issue du processus, l’Union progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc républicain (BR) sont les deux formations politiques ayant satisfait aux conditions prévues par la loi et donc les seuls capables de sièger dans la nouvelle assemblée avec 60 députés pour l’UPR et 49 pour le BR.