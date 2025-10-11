Lecornu pour un gouvernement libre, affranchi des partis

En Brève

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré, samedi 11 octobre, vouloir constituer « un gouvernement libre », composé de personnalités « avec des sensibilités partisanes mais pas emprisonnées par les partis », ajoutant pour lui-même « ne pas avoir d’agenda » et « n’avoir d’autre ambition que de sortir de ce moment », qu’il a qualifié « d’assez pénible pour tout le monde ». À l’issue d’un déplacement au commissariat de L’Haÿ‑les‑Roses (Val‑de‑Marne), il a répété : « Je ferai mon devoir et je ne serai pas un problème », précisant qu’il n’était « pas là pour faire la morale » et qu’il n’avait « pas le sentiment qu’il y avait beaucoup de candidats » pour reprendre Matignon, a rapporté l’AFP.

