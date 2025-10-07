Lecornu convie toutes les forces politiques à Matignon de mardi après-midi à mercredi matin

En Brève

Mardi 7 octobre, Sébastien Lecornu a invité le « socle commun » de la droite et du centre à concentrer les discussions sur deux priorités : l’adoption du budget et l’avenir de la Nouvelle‑Calédonie. Dans un communiqué, le Premier ministre démissionnaire, qui convie les forces politiques à le rencontrer entre mardi après‑midi et mercredi matin, précise que ses soutiens ont « convenu de ces deux urgences » et affichent « une volonté partagée de trouver une issue rapide ».

