Léa (Star Academy) en larmes après une « claque » d’un professeur

Léa, finaliste de la Star Academy 2025, confie avoir été profondément marquée par une critique formulée par un professeur lors d’une évaluation, une remarque qui l’a fait pleurer et l’a poussée à une remise en question publique lors d’une interview accordée à Gu’Live.

Depuis sa sortie du château de Dammarie‑les‑Lys, la candidate accumule les interviews et revient sur plusieurs moments forts de la treizième saison du télé‑crochet de TF1. Originaire de Bienne, en Suisse, Léa est revenue en détail sur une observation reçue dans les commentaires de ses prestations, qui l’a surprise tant par la forme que par le fond.

Lors de son intervention, elle a relaté la phrase reçue dans les retours de l’équipe pédagogique : « dans ta palette, on ne voit que la souffrance ». Cette remarque, dite selon elle lors d’une session d’évaluations, lui a « mis une claque » et l’a conduite à se questionner sur l’image qu’elle renvoyait sur scène.

Réactions émotionnelles, remise en question et contexte personnel

La candidate a détaillé son émotion sur le moment : elle a pleuré, parlé avec d’autres participantes, notamment Léane, et expliqué la difficulté de concilier la perception publique et sa propre identité artistique. Dans ses propos rapportés, elle évoque une part d’elle qu’elle qualifie de « guerrière » et qui, selon elle, « me pourrit la vie » en apparaissant parfois sans qu’elle le souhaite, d’où le sentiment d’incohérence entre son intention et la façon dont elle est perçue.

Face à cette critique, Léa dit s’être engagée dans une réflexion constructive. Elle explique avoir procédé à une « grosse remise en question » et recherché des solutions pour que sa communication scénique corresponde davantage à sa personnalité réelle : « ce n’est pas qui tu es, il faut que tu trouves des solutions là », rapporte‑t‑elle.

Par ailleurs, elle est revenue sur un autre épisode majeur vécu pendant son séjour au château : l’annonce d’un incendie survenu à Crans‑Montana, en Suisse, qui a fait plus de quarante victimes dans un bar lors de la nuit du Nouvel An. La production de l’émission a choisi de l’informer de ce drame alors qu’en règle générale les candidats ne sont pas tenus au courant des événements extérieurs, afin de vérifier si elle connaissait des personnes touchées.

Léa a précisé que l’information la touchait particulièrement en tant que ressortissante suisse : « C’est mon pays, donc quand il se passe quelque chose comme ça, ça me touche beaucoup », a‑t‑elle déclaré. Elle n’a toutefois pas signalé avoir été personnellement affectée par des pertes ou des blessures parmi ses proches lors de la nuit du Nouvel An.