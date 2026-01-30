Léa Haddad : son avis tranché sur la Star Academy 13

Léa Haddad, révélée par la Star Academy en 2022, juge la saison 13 de l’émission particulièrement imprévisible et pleine de suspense, au point que le sort des candidats demeure ouvert jusqu’aux derniers primes. Son regard d’ancienne finaliste et sa notoriété acquise après une reprise remarquée de « Listen » de Beyoncé font de son analyse un repère pour les téléspectateurs qui suivent cette édition 2025 sur TF1.

Révélée au grand public lors de la Star Academy 2022, Léa Haddad s’était imposée dès le premier prime avec une performance largement commentée, qui l’avait installée parmi les favorites. Finaliste face à Anisha, elle n’avait pas remporté le trophée mais son parcours avait durablement marqué les téléspectateurs. Depuis la fin de sa participation, la chanteuse poursuit sa carrière et suit de près les évolutions du télé-crochet.

Interrogée sur la saison 13, elle a résumé son impression dans des termes nets : la compétition est ouverte et pleine de retournements. Selon elle, la dynamique du jeu rend tout résultat possible et chaque prime redistribue les cartes, au point de modifier régulièrement ses pronostics.

Lors de son entretien, Léa Haddad a insisté sur le caractère imprévisible de cette cuvée : « Chaque semaine il y en a un qui part alors que je pensais qu’il allait gagner donc c’est trop dur. Cette année, c’est vraiment une Star Ac’ pleine de surprises. Il y a un suspense de dingue et tout le monde peut avoir la place finale. Je pourrais dire Ambre comme Sarah comme Victor, j’en ai aucune idée… »

Elle a détaillé l’évolution de ses propres pronostics au fil des émissions : « Au début je pensais que ça allait être Jeanne et quand elle est partie j’ai fait face à une déception. Après je me suis dit peut-être Anouk, après Ambre, après Sarah. En fait, j’ai arrêté de réfléchir. C’est une Star Ac’ pro. » Ce constat met en lumière, selon elle, le niveau relevé des candidats et la manière dont les performances modifient chaque semaine la lecture du classement.

Sur le plan des éliminations récentes, le prime du 17 janvier a vu Bastiaan quitter l’aventure face à Sarah. Très ému au moment de son départ, il a raconté dans une interview accordée à Gala le choc de quitter un lieu devenu sa maison mais également un sentiment de soulagement après une expérience intense.

Bastiaan a précisé avoir été soutenu par ses camarades et a rendu hommage au travail du chorégraphe Jonathan Jenvrin, avec qui il a noué un lien particulier. Passionné de danse, il a indiqué se projeter vers la tournée et la suite de sa carrière.