Le Venezuela dévoile un projet de loi ouvrant totalement le pétrole au privé

Le gouvernement vénézuélien a entamé une réforme profonde de son cadre pétrolier en présentant un projet de loi visant à ouvrir totalement l’exploitation des hydrocarbures au secteur privé. Le texte a été examiné en première lecture à l’Assemblée nationale le jeudi 22 janvier, après une annonce faite le 15 janvier par la présidente par intérim, Delcy Rodríguez. Jusqu’à présent, l’extraction et la commercialisation du pétrole restaient essentiellement l’apanage de l’État vénézuélien ou de sociétés mixtes où l’État détenait la majorité.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les principaux changements prévus par la loi

La réforme proposée modifie en profondeur le régime des concessions et des contrats pétroliers. Selon le projet, pourront désormais exploiter les gisements « des entreprises privées domiciliées en République bolivarienne du Venezuela ». Cette précision laisse entendre que des filiales locales de groupes étrangers pourraient participer aux activités d’exploration et de production, à condition d’être inscrites et opérées selon la législation vénézuélienne.

La loi vise à abroger la quasi-monopole exercé par la compagnie publique PDVSA et les sociétés mixtes, instauré depuis les vagues de nationalisations du secteur dans les décennies passées. Elle prévoit notamment des mécanismes contractuels nouveaux, des modalités de concession et possiblement des incitations fiscales destinées à attirer des capitaux et des technologies. Le projet reste toutefois à préciser dans ses dispositions techniques et fiscales lors des étapes ultérieures du processus législatif.

Contexte national et répercussions internationales

Cette initiative intervient dans un contexte politique et économique tendu. Caracas subit depuis plusieurs années des pressions internationales et des sanctions qui ont lourdement affecté ses exportations et les capacités opérationnelles du secteur pétrolier. Washington a régulièrement encouragé l’ouverture du marché vénézuélien aux investisseurs privés, ce qui a alimenté les débats internes sur la souveraineté des ressources et la stratégie de redressement économique.

Pour les observateurs, l’obligation de domiciliation des entreprises pourrait servir à garantir une certaine maîtrise juridique et fiscale par l’État, tout en offrant une porte d’entrée pour les capitaux étrangers via des montages locaux. Le texte présenté en première lecture devra être amendé et voté pour entrer en vigueur, et son adoption dépendra des équilibres politiques au sein de l’Assemblée nationale et des positions des différents acteurs économiques.

Sur le plan africain, cette ouverture pourrait présenter des opportunités de coopération énergétique et d’investissements croisés. Des entreprises africaines spécialisées dans l’ingénierie pétrolière, la logistique ou le financement pourraient se positionner, de même que des États africains cherchant à diversifier leurs approvisionnements énergétiques ou à renforcer des partenariats Sud‑Sud. La mise en œuvre effective de la loi, assortie d’un cadre clair de sécurité juridique et d’un assouplissement des entraves liées aux sanctions, sera toutefois déterminante pour attirer des partenaires internationaux.

Le gouvernement devra apporter des précisions supplémentaires sur les modalités d’octroi des licences, la durée des contrats, les garanties environnementales et la répartition des revenus avant que cette réforme ne transforme concrètement le paysage pétrolier vénézuélien.