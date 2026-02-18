Le secteur financier africain privilégie désormais la rentabilité, l’IA et la cybersécurité

Après une décennie marquée par une expansion rapide et des innovations technologiques, l’écosystème financier africain franchit une étape importante de son évolution. Les acteurs du secteur adoptent des logiques plus mûres, privilégiant désormais la performance économique, la robustesse des systèmes et l’optimisation des processus opérationnels.

Un baromètre récent, réalisé auprès de responsables d’institutions financières, illustre ce changement de cap. Les dirigeants se montrent plutôt confiants sur les perspectives à moyen terme, soutenus par un contexte macroéconomique plus serein : l’inflation tend à refluer dans plusieurs pays, la croissance conserve des bases solides et la demande intérieure reste dynamique.

La décrue des prix a un effet concret sur les comportements des ménages : le pouvoir d’achat se redresse, permettant à certains foyers d’épargner davantage, d’investir et de consommer. Ces mouvements nourrissent une hausse des crédits accordés, une progression des souscriptions d’assurance et une intensification des flux de paiement sur les plateformes numériques.

Pour les banques, compagnies d’assurance et autres prestataires financiers, ces tendances se traduisent par des volumes croissants et des opportunités de diversification des revenus. Mais elles appellent aussi à une gestion plus rigoureuse des coûts et des risques afin de convertir cette demande en profits durables.

Cap sur la rentabilité, la sécurité et l’efficience

La recherche de rentabilité devient l’axe stratégique prioritaire. Après des périodes d’expansion soutenue où l’enjeu principal était l’implantation et la conquête de parts de marché, les institutions veulent aujourd’hui optimiser la qualité de leur croissance : réduire les risques inutiles, améliorer la gouvernance et cibler les investissements à forte valeur ajoutée.

La montée en puissance des services digitaux expose toutefois le secteur à des menaces nouvelles. Les solutions de paiement mobile, les applications bancaires et les places de marché en ligne facilitent l’accès aux services financiers, mais elles constituent aussi des vecteurs d’attaques pour des cybercriminels de plus en plus organisés. Les établissements doivent donc consacrer des ressources importantes à la sécurisation des infrastructures et à la protection des comptes de millions de clients.

Les technologies d’intelligence artificielle tiennent une place centrale dans cette transformation. En automatisant l’analyse des comportements de paiement, l’IA permet de repérer en temps réel des anomalies, de détecter les fraudes et d’accélérer les réponses opérationnelles. Elle affine aussi l’évaluation du risque de crédit, ouvrant la voie à une finance moins réactive et davantage prédictive, capable d’anticiper les défaillances et d’adapter les offres.

Autre chantier déterminant : l’intégration financière régionale. Le développement de systèmes de paiement interopérables, conçus pour limiter le recours aux devises internationales, pourrait alléger les coûts des transactions intra-africaines et renforcer l’autonomie monétaire des économies du continent. Enfin, l’inclusion financière demeure un objectif majeur : étendre l’accès aux services bancaires à des populations encore exclues exige de combiner digitalisation, outils d’évaluation alternatifs et interopérabilité des réseaux de paiement afin d’atteindre massivement les non-bancarisés.