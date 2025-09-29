Le secret derrière le célibat de Don Jazzy à 42 ans

Le producteur nigérian Don Jazzy, patron de Mavin Records, a reconnu dans un podcast que son succès musical s’était construit au prix de sa vie matrimoniale, qu’il dit avoir « perdue en chemin ».

Icône de l’industrie musicale nigériane et fondateur de Mavin Records, Don Jazzy s’est confié sur les sacrifices liés à sa carrière. Invité du podcast Echo, le producteur de 42 ans a expliqué que, s’il ne regrettait rien de son parcours professionnel, son ascension fulgurante s’était faite au détriment de sa vie personnelle, et notamment du mariage.

« Je n’aurais jamais imaginé atteindre la quarantaine sans être marié. C’est peut-être ce que j’ai perdu en chemin. Si ça arrive, ça arrive. Sinon, je vais très bien », a-t-il déclaré.

Don Jazzy, qui a contribué à l’essor d’artistes majeurs comme Tiwa Savage, Rema ou encore Ayra Starr, a précisé que, quoi qu’il advienne, sa vie resterait intimement liée à la musique. Malgré les compromis, il affirme se sentir pleinement épanoui par ce qu’il a accompli.