Le rappeur Naps condamné à 7 ans de prison avec mandat de dépôt pour viol

Le rappeur marseillais Naps a été condamné jeudi 19 février par la Cour criminelle départementale de Paris à 7 ans de prison avec mandat de dépôt pour le viol d’une jeune femme de 21 ans, des faits remontant à septembre 2021 dans le 8e arrondissement de Paris. La décision, rendue après quatre heures de délibération, intervient quelques jours après son 40e anniversaire célébré le 15 février.

Reconnu du grand public pour les tubes Best Life et La Kiffance et sacré « Révélation francophone de l’année » aux NRJ Music Awards en 2021, Naps comparaissait devant la cour après des poursuites engagées à la suite des déclarations de la victime. Lors du procès, l’artiste a nié les faits et a déclaré ne « jamais avoir eu l’intention de violer qui que ce soit », demandant à la justice de faire son travail.

Les faits reprochés se sont produits en septembre 2021, lors d’une soirée en boîte de nuit. Selon les éléments présentés à l’audience, de l’alcool et du protoxyde d’azote étaient en consommation. Épuisés, Naps et trois jeunes femmes ont passé la nuit dans une même chambre d’hôtel. La plaignante assure avoir été violée alors qu’elle dormait ; la cour a retenu l’absence de consentement, indiquant que la victime avait déclaré de façon constante qu’elle dormait et que la « douleur de la pénétration l’avait réveillée ».

Procédure, motivations de la cour et conséquences immédiates

Au terme des débats, la Cour criminelle départementale de Paris a considéré que les éléments rapportés par la victime établissaient l’absence de consentement et ont motivé la condamnation à sept ans d’emprisonnement. La cour a également ordonné l’inscription du condamné au Fijais – Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, mention indiquée dans la décision.

Le mandat de dépôt prononcé par la cour signifie qu’un ordre d’incarcération immédiate a été délivré à l’encontre de Naps : cette mesure vise à conduire la personne condamnée à la détention dès l’annonce du verdict. La cour a délibéré pendant environ quatre heures avant de rendre son arrêt.

Lors de sa dernière intervention à la barre, avant la délibération, le rappeur a affirmé ne pas reconnaître les faits et a déclaré vouloir laisser la justice statuer sur son sort. La procédure pénale prévoit désormais des voies de recours : le condamné dispose d’un délai de dix jours pour interjeter appel.