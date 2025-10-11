Le Qatar autorisé à installer un site militaire sur une base aérienne américaine

En Brève

Les États-Unis et le Qatar ont signé un accord permettant à Doha de construire une installation destinée à abriter des avions de combat F-15 et leurs pilotes sur une base aérienne de l’Idaho, a annoncé vendredi 10 octobre le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, selon l’AFP. Cette annonce fait suite à un décret du président Trump promettant de défendre cet État du Golfe contre des attaques, dans le contexte des frappes aériennes israéliennes visant le chef du Hamas à Doha. « Nous signons un accord portant sur la construction d’une installation de l’armée de l’air émiratie sur la base aérienne de Mountain Home dans l’Idaho (nord-ouest) », a déclaré M. Hegseth au Pentagone, aux côtés du ministre qatari de la Défense, Cheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani.

