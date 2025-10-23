Le président colombien accuse les États-Unis d’«exécutions extrajudiciaires» dans les Caraïbes et le Pacifique

En Brève

Le président colombien Gustavo Petro a dénoncé, jeudi 23 octobre, que le gouvernement américain commet des « exécutions extrajudiciaires » lors de frappes dans les Caraïbes et le Pacifique, opérations qui ont fait 37 morts selon Washington. Lors d’une conférence de presse à Bogota, le chef de l’État de gauche a estimé que ces manœuvres violent le droit international et a demandé que les personnes suspectées de transporter de la drogue soient jugées plutôt que tuées.