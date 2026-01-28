Le plan d’héritage de Dany Boon pour ses cinq enfants

13 janvier 2026 : TF1 propose une édition spéciale de Qui veut gagner des millions présentée par Arthur depuis le Palais Brongniart, mêlant culture générale, humour et solidarité. Cinq duos de personnalités se succèdent pour répondre aux questions du jeu culte et récolter des fonds au profit d’associations et fondations, offrant une soirée télévisée événementielle autour d’engagements caritatifs.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Lors de cette émission, Philippe Lacheau et Gérard Jugnot jouent pour l’association Princesse Margot, Dany Boon et Michel Boujenah défendent la fondation Children Action, Jean-Pierre Foucault et Isabelle Ithurburu soutiennent l’ONG Seaja, Pablo Mira et Bérengère Krief s’engagent pour Tout le monde contre le cancer, et François Berléand associé à Stéphane De Groodt joue pour Petits Princes. Le décor du Palais Brongniart et la présence de ces figures du spectacle donnent à la soirée une tonalité à la fois populaire et solidaire.

Parmi les invités, Dany Boon se distingue tant par sa notoriété que par son positionnement personnel sur les questions familiales et patrimoniales. L’animateur et comédien interroge, à travers son image publique et ses prises de position, la place de l’argent et de la transmission au sein d’une carrière artistique très suivie.

Dany Boon : parcours, famille et position sur la transmission

Humoriste, acteur, réalisateur et producteur, Dany Boon est devenu l’un des artistes français les plus bankables, notamment grâce au succès historique du film Bienvenue chez les Ch’tis. Son parcours professionnel s’est toutefois construit après des débuts marqués par des difficultés financières : dans les années 1980, alors qu’il commence la scène, il traverse une période de précarité au point d’être interdit bancaire, une étape qu’il a évoquée comme formatrice dans différentes interviews.

Sa relation à l’argent apparaît particulière : si sa fortune est aujourd’hui estimée à plusieurs dizaines de millions d’euros, il affirme ne pas vouloir que l’enrichissement matériel devienne une finalité pour ses proches. Il confie avoir rédigé son testament dès l’âge de 22 ans et défend publiquement l’idée que « l’argent n’est pas un cadeau ». Selon lui, transmettre des valeurs — goût du travail, curiosité, sens de l’effort — prime sur la transmission financière directe.

Côté privé, Dany Boon est père de cinq enfants nés de relations distinctes. Mehdi, né en 1997, est issu de sa relation avec l’actrice Sophie Hermelin ; Noé, né en 1999, de sa relation avec Judith Godrèche. Avec Yaël Harris, scénariste et mannequin suisse qu’il a épousée en 2003, il a eu trois enfants : Eytan, Élia et Sarah. Les deux aînés, Mehdi et Noé, ont choisi des chemins professionnels dans la musique.

Sur le plan artistique, Dany Boon a fait son retour sur scène avec le spectacle Clown n’est pas un métier. Il a expliqué vouloir ralentir ses activités de one-man-show pour se consacrer davantage au théâtre et à l’écriture.