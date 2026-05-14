Le petit Émile : un meurtre désormais confirmé après la découverte d’une trace ADN inconnue

Près de trois ans après la disparition du petit Émile au Haut-Vernet, de nouvelles expertises scientifiques remettent l’affaire en lumière : des traces de cordelette sur ses vêtements et une trace ADN inconnue retrouvée sur son crâne orientent désormais l’enquête vers la piste d’un homicide.

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Les ossements de l’enfant avaient été découverts en mars 2024 dans une zone boisée. Depuis cette découverte, des analyses approfondies ont été menées sur les restes et les effets personnels retrouvés, selon les éléments rendus publics ces derniers jours par les enquêteurs.

Les examens toxicologiques et biologiques ont mis au jour des résidus inhabituels sur les vêtements et les restes : des traces de fientes de poulet et de chauve‑souris, ainsi que des particules de cordelette retrouvées sur les vêtements de l’enfant. Les experts indiquent que ce type de lien est employé dans le milieu agricole, ce qui oriente les investigations vers un cadre matériel et géographique précis.

Une trace ADN au cœur de l’enquête

La découverte la plus significative mentionnée par les autorités est l’identification d’une trace ADN inconnue prélevée sur le crâne du petit Émile. Cette empreinte génétique n’a, à ce stade, pas été rattachée à un profil déjà connu dans les bases consultées par les enquêteurs.

Pour exploiter cette piste, une campagne de prélèvements a été lancée sur le terrain : l’ADN de 106 habitants du secteur du Haut‑Vernet a été collecté afin d’être comparé à la trace relevée. Les investigations s’appuient sur ces confrontations génétiques pour tenter d’établir une corrélation directe ou, le cas échéant, une parenté indirecte avec le donneur de la trace.

Antoine de Pauw, conseiller en génétique à l’Institut Curie, rappelle la portée de ce type de comparaison : « S’il y a un match parfait, c’est que l’ADN appartient au suspect. Mais cela peut aussi correspondre à un apparenté : un cousin, un oncle, une tante… » Les analyses de recoupement requièrent des contrôles de qualité et des vérifications qui expliquent le délai annoncé par les services judiciaires.

Parallèlement, les enquêteurs notent qu’il n’est pas établi si la cordelette retrouvée a servi à attacher l’enfant ni combien de temps il aurait pu rester dans l’environnement où ces traces ont été relevées. Ces éléments alimentent toutefois l’hypothèse selon laquelle Émile aurait séjourné dans un lieu fermé, comme une ferme ou une grange, avant la découverte de ses restes.

Sur les plateaux médiatiques, la situation a été résumée de manière directe par le chroniqueur Gilles Verdez, qui a déclaré : « Désormais, l’hypothèse d’un meurtre est totalement privilégiée. […] Les enquêteurs ont maintenant la certitude, c’est sûr qu’un meurtre a été commis sur le petit Émile ».

Les comparaisons ADN sont en cours et pourraient nécessiter plusieurs semaines pour être pleinement exploitées et validées.