Le Niger riposte aux restrictions de visa américaines

Le Niger a annoncé cette semaine des mesures de représailles contre les États-Unis, interdisant la délivrance de visas à tous les citoyens américains, rapporte l’Agence nigérienne de presse (ANP), citant une source diplomatique.

Cette décision fait suite à l’inscription du Niger sur une liste américaine de pays dont les ressortissants ne sont plus éligibles aux visas. Selon la source, le pays a « totalement et définitivement interdit la délivrance de visas aux citoyens américains et prohibé leur entrée sur le territoire national ».

Le Niger invoque le principe de réciprocité et affirme que cette mesure vise à protéger sa souveraineté, tout en marquant une évolution de sa politique étrangère.

Cette décision intervient après la proclamation signée le 16 décembre par le président américain Donald Trump, élargissant à une quarantaine de pays les restrictions d’entrée totales ou partielles, dont le Niger, à compter du 1er janvier 2026.