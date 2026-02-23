Le Meilleur Pâtissier en difficulté après le départ de Mercotte

Mercotte a annoncé la fin de son rôle historique dans Le Meilleur Pâtissier après quatorze saisons, confirmant un départ définitif qui marque un tournant pour le concours de pâtisserie télévisé. La jurée, complice de longue date de Cyril Lignac, l’a indiqué à RTL Info en déclarant : « Oui, j’arrête d’être la complice de Cyril ». La production se retrouve désormais confrontée à la tâche de trouver une remplaçante ou un remplaçant capable de s’inscrire dans l’identité du programme.

Présente depuis la première saison, Mercotte était devenue l’une des figures emblématiques de l’émission, mêlant exigence technique et pédagogie. Son tandem avec Cyril Lignac faisait partie de l’ossature du programme, appréciée pour son mélange de bienveillance, de taquineries et d’exigence vis-à-vis des candidats amateurs.

Dans ses propos, elle a également évoqué la dimension humaine des tournages : « Fou rire », « comme une colonie de vacances au printemps ». Pendant deux mois et demi chaque année, l’équipe se retrouvait pour tourner dans un château, où techniciens, caméramans, coiffeurs, maquilleurs et membres de la production formaient une équipe récurrente saison après saison.

Un départ confirmé et une succession délicate

Interrogée sur un éventuel retour, Mercotte a précisé qu’elle refuse désormais un rôle permanent mais qu’« il est possible, au fil des années, que l’on me propose de revenir pour une émission spéciale, en tant qu’invitée ». Cette ouverture ponctuelle laisse la porte entrouverte pour des apparitions futures sans remettre en cause sa décision de se retirer du format régulier.

Selon ses déclarations, la production éprouve des difficultés à identifier un successeur à la hauteur : « Je sais que la production a du mal pour trouver un remplaçant. Ce n’est pas simple », a-t-elle admis. Le rôle exige une personnalité reconnue dans le monde de la pâtisserie, capable d’expliquer et de juger des épreuves techniques tout en possédant une aisance à l’écran et une capacité de transmission auprès des candidats et des téléspectateurs.

La longévité de Mercotte dans l’émission — quatorze années — et la construction progressive de son style de jurée expliquent en partie ce défi. Son approche pédagogique, son exigence sur la précision des gestes et son humour discret ont structuré plusieurs formats d’épreuves, dont le fameux « défi technique », devenu un rendez‑vous attendu et redouté des candidats.