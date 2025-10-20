En Brève

Le Maroc sacré au Mondial U20 face à l’Argentine

Le Maroc a remporté pour la première fois la Coupe du monde de football des moins de 20 ans en battant l’Argentine 2-0 dimanche 19 octobre à Santiago, au Chili. Les deux buts ont été inscrits par l’attaquant Yassir Zabiri, à la 12e et à la 29e minute, offrant le trophée à une sélection marocaine soutenue par quelque 43 000 spectateurs majoritairement acquis à sa cause. Ce succès constitue le premier titre U20 pour le Maroc et le deuxième sacre continental pour l’Afrique dans cette compétition, après celui du Ghana en 2009.

