« Le jour où nous ne serons plus de l’opposition, nous allons le déclarer », Idrissou Bako de la FCBE

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE)
Parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE)
Dans un entretien accordé à Daabaaru TV, l’ancien député Idrissou Bako a annoncé que la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), après près de dix ans d’opposition au régime de Patrice Talon, envisage de se rapprocher de la mouvance présidentielle à l’approche des élections générales de 2026.

« La FCBE est aujourd’hui dans une logique de repositionnement. Après bientôt dix ans d’opposition, nous avons pris la résolution d’être de la mouvance de 2026, Inch’Allah », a déclaré Idrissou Bako, l’un des responsables du parti dirigé par l’ex-ministre Paul Hounkpè.

Des tractations déjà en cours

Selon l’ancien parlementaire, le parti pourrait entamer des discussions avec les formations politiques actuellement membres de la mouvance, notamment le Bloc Républicain (BR) et l’Union Progressiste Le Renouveau (UPR). Ces démarches visent à préparer les alliances et à sécuriser le parrainage nécessaire pour les élections.

« Si aujourd’hui, on sent des rapprochements ou des discussions avec BR ou UPR, il n’y a rien de plus normal », a-t-il précisé. La FCBE pourrait également procéder à des nominations locales stratégiques, notamment à Kandi, suite à la destitution récente de plusieurs conseillers.

Vers des accords électoraux

L’ancien député n’exclut pas la possibilité de négocier des accords avec les partis de la mouvance pour les élections générales de 2026, que ce soit au niveau de la gouvernance ou de la législature. « S’il faut négocier avec celui qui est aujourd’hui un adversaire pour conclure un accord électoral, nous allons le faire », a-t-il indiqué.

Malgré ce repositionnement stratégique, Idrissou Bako a tenu à rappeler que la FCBE reste, jusqu’à nouvel ordre, un parti d’opposition au régime de Patrice Talon. « Le jour où nous ne serons plus de l’opposition, nous allons le déclarer », a-t-il conclu.

