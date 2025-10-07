En Brève

À l’occasion du deuxième anniversaire de l’attaque du 7-Octobre, qui a fait plus de 1 200 morts, Faouzi Barhoum, haut responsable du Hamas, a qualifié cet événement de «réponse historique» à l’occupation israélienne. Dans un message vidéo diffusé mardi sur Al Jazeera, il a affirmé que l’opération «Déluge d’Al-Aqsa» constituait une réaction aux complots visant à «liquider la cause palestinienne» et a assuré que le 7-Octobre avait marqué «le début d’un processus d’isolement de l’occupation sioniste, tant sur le plan régional qu’international» ainsi que «le début du compte à rebours réel de la fin de sa présence sur cette terre». Ces déclarations interviennent alors que la bande de Gaza apparaît dévastée par une campagne de représailles militaires israéliennes ayant fait, selon les bilans cités, plusieurs dizaines de milliers de morts.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ