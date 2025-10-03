Le Hamas demande du temps pour étudier le plan de Trump sur Gaza

En Brève

Un responsable du Hamas a déclaré à l’AFP, vendredi 3 octobre, que le mouvement islamiste avait besoin de temps pour étudier le plan de paix pour Gaza proposé par le président américain Donald Trump et soutenu par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. « Le Hamas poursuit toujours ses consultations concernant le plan de Trump (…) et a informé les médiateurs que les consultations sont en cours et nécessitent encore un peu de temps », a indiqué le responsable. Mardi 30 septembre, Donald Trump avait fixé au Hamas un ultimatum de « trois ou quatre jours » pour accepter son plan visant à mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien.