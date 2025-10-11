Le Guatemala reçoit le premier groupe d’expulsés des États-Unis

En Brève

Le Guatemala a accueilli, vendredi 10 octobre, son premier groupe de ressortissants de pays tiers expulsés des États‑Unis, ont annoncé les autorités, tenant ainsi une promesse faite au secrétaire d’État américain, Marco Rubio. Il s’agit de trois ressortissants honduriens expulsés des États‑Unis aux côtés de 56 citoyens guatémaltèques, a précisé l’agence chargée des migrations dans un communiqué repris par l’AFP. Les Honduriens seront renvoyés dans leur pays d’origine avec l’aide du ministère des Affaires étrangères, afin de leur garantir un « accueil digne », a ajouté la même source.

