Le gouverneur de la Banque de France : «Assez du gâchis politique»

En Brève

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré vendredi 10 octobre qu’il en avait «assez du gâchis politique» en France et a appelé les partis politiques à conclure des compromis pour mettre fin à l’instabilité provoquée par la dissolution. S’exprimant sur RTL, il a affirmé partager le sentiment de lassitude des Français et estimé qu’il était temps de former des coalitions, soulignant que le mot «compromis» n’était pas injurieux, selon un compte rendu de l’AFP.

