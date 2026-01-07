Accueil En Brève Le gouvernement groenlandais présent à la rencontre entre Marco Rubio et des responsables danois

Le gouvernement groenlandais participera à la rencontre annoncée la semaine prochaine entre le secrétaire d’État américain Marco Rubio et des responsables danois, sur fond de tensions concernant l’avenir de l’île arctique, a déclaré mercredi 7 janvier la cheffe de la diplomatie groenlandaise. «Rien sur le Groenland sans le Groenland. Bien sûr que nous allons y participer. C’est nous qui avons demandé une réunion», a affirmé Vivian Motzfeldt à la télévision publique danoise, après la confirmation par Marco Rubio de la tenue d’une rencontre avec le Danemark.