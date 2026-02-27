Le gardien burkinabè Kilian Nikiema va mettre un terme à sa carrière de footballeur

Kilian Nikiema, le portier burkinabè évoluant à l’ADO Den Haag et déjà sélectionné chez les Étalons, mène une double vie : celle d’un footballeur professionnel et celle d’un étudiant. À 22 ans, il a entamé un parcours universitaire qui pourrait lui ouvrir des portes loin des terrains.

Interrogé par Omroep West, le gardien a confirmé qu’il suit depuis environ dix-huit mois des cours de psychologie. Il explique avoir choisi cette voie pour continuer à se former et profiter des moments libres offerts par un emploi du temps sportif parfois moins chargé.

Si la perspective de reprendre des études après la fin de sa carrière ne le préoccupe pas aujourd’hui, Nikiema se montre catégorique sur un point : il n’envisage pas de rester dans le milieu du football toute sa vie professionnelle. L’idée de fréquenter un club au quotidien durant plusieurs décennies lui paraît peu attrayante.

Études et rythme de vie : une conciliation adaptée

Pour le jeune joueur, combiner études et entraînements n’est pas insurmontable. Il suit un cursus à temps partiel qu’il peut organiser selon ses disponibilités : certains mois il s’attelle aux cours quotidiennement, d’autres périodes restent largement libres.

Nikiema reconnaît aussi les fluctuations de motivation inhérentes à ce type d’engagement. Parfois très investi, parfois moins assidu, il joue sur la souplesse du format pour avancer à son rythme sans compromettre ses responsabilités sur le terrain.

Dans ses déclarations, il rappelle enfin qu’il est encore au début de sa carrière et qu’il espère disposer de plusieurs années de jeu devant lui. Ses projets académiques s’inscrivent donc autant dans une logique de développement personnel que de préparation à une éventuelle reconversion hors du milieu footballistique.