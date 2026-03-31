Burkina : après le nul 1-1 face à la Guinée-Bissau, Amir Abdou estime que le match servira de leçon

Les Étalons du Burkina Faso ont concédé un match nul 1-1 face à la Guinée-Bissau, mardi 31 mars 2026 au Stade du 4 Août de Ouagadougou, lors de la deuxième rencontre disputée en l’espace de trois jours entre les deux sélections ; la rencontre, disputée dans le cadre des fenêtres internationales de mars, a servi de laboratoire pour le staff technique en vue des échéances à venir.

Après une première confrontation remportée nettement par le Burkina sur le score de 5-0, la deuxième opposition a offert un visage bien différent. Les Bissau-guinéens ont souvent pris le dessus dans les duels et se sont montrés plus réguliers que les locaux, qui ont peiné à enchaîner les séquences de jeu. Le technicien franco-comorien Amir Abdou a reconnu, en conférence de presse d’après-match, que l’équipe a montré « deux visages » au cours de cette double rencontre.

Le sélectionneur a expliqué que de nombreux changements opérés par le staff visaient à évaluer un plus grand nombre de joueurs en condition de match. « On a eu deux visages. Sur le premier match, on a eu de l’envie, de l’agressivité pour aller chercher un résultat positif. Sur le deuxième match, on a fait beaucoup de changements. On voulait voir un peu tout le monde », a-t-il déclaré, reconnaissant la complexité de sa prise de fonctions face à une base de joueurs en recomposition.

Erreurs individuelles et enseignements

Amir Abdou a pointé des lacunes collectives et individuelles qui ont pesé sur la prestation des Étalons. « On a manqué de sérénité. On est entré à 30 à 40%. On s’est fait un peu dominé », a-t-il analysé, soulignant que l’équipe a eu des occasions franches qu’elle n’a pas su concrétiser. Selon lui, des ajustements tactiques opérés à la mi-temps ont permis d’apporter de la fraîcheur et de débloquer la situation en seconde période, avec l’ouverture du score en faveur du Burkina.

La fin de rencontre a tourné à l’avantage de la Guinée-Bissau sur un coup de pied arrêté : une mauvaise dégagement de la tête d’Edmond Tapsoba en fin de match a conduit à l’égalisation adverse dans les arrêts de jeu (95e). Le coach a pointé ces erreurs individuelles comme des éléments à corriger rapidement afin d’élever le niveau de constance de l’équipe.

Interrogé sur les conséquences sportives de ce résultat, Abdou a indiqué que la séance de mardi devait servir de leçon et permettre au staff d’affiner ses choix. « Je leur avais dit que le match d’aujourd’hui ne serait pas le même. Il fallait avoir plus d’envie, plus d’état d’esprit, on ne l’a pas montré sur le terrain. On a joué par à-coups, pas par séquence. C’est insuffisant », a-t-il reconnu.

Le sélectionneur a conclu en rappelant que les échéances internationales suivantes sont prévues au mois de juin, lors des prochaines journées FIFA, période pendant laquelle le staff entend continuer l’évaluation des joueurs en vue des compétitions à venir