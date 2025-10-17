« Le Gabon est prêt à défier le Nigeria », Thierry Mouyouma avant les barrages du Mondial 2026

Le sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma s’est dit confiant avant d’affronter le Nigeria en demi-finale des barrages africains pour la Coupe du monde 2026, prévue en novembre au Maroc.

Le sélectionneur du Gabon, Thierry Mouyouma, s’est montré confiant à l’approche du choc face au Nigeria lors des barrages africains de la Coupe du Monde 2026, prévus du 13 au 16 novembre au Maroc. Les Panthères croiseront le fer avec les Super Eagles pour une place en finale des barrages, dont l’autre affiche opposera la RD Congo au Cameroun. Le vainqueur de chaque confrontation disputera ensuite les éliminatoires intercontinentaux en mars 2026.

Le Gabon s’est hissé à ce stade après un parcours remarquable en phase de groupes, concluant avec 25 points (8 victoires, 1 nul, 1 défaite). Le Nigeria, de son côté, a validé son ticket grâce à une large victoire 4-0 contre le Bénin, portée par un triplé de Victor Osimhen.

Malgré la frustration de n’avoir pas obtenu une qualification directe, Mouyouma assure que son équipe est prête pour ce nouveau défi : « C’est dur d’obtenir 25 points et de ne pas se qualifier. Nous sommes prêts. Ce sera un bon match contre le Nigeria, un excellent test avant la CAN 2025 », a-t-il déclaré à Sporting News Africa.Les barrages africains promettent donc un spectacle de haut niveau, avec des sélections décidées à jouer leurs dernières cartes sur la route du Mondial nord-américain.





