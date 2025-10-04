Le Forum des familles d’otages appelle à l’arrêt immédiat de la guerre à Gaza

En Brève

Le principal groupe israélien représentant les familles des otages a estimé samedi « essentiel » de mettre immédiatement fin aux hostilités dans la bande de Gaza afin de protéger les captifs de « atteintes graves et irréversibles ». Dans un communiqué, le Forum des familles d’otages retenus à Gaza a salué l’appel du président Donald Trump en faveur d’un cessez-le-feu et a exhorté le Premier ministre Benjamin Netanyahu à « entamer immédiatement des négociations efficaces et rapides » pour ramener « tous nos otages à la maison ».

Malgré cet appel, des frappes israéliennes ont continué pendant la nuit, a indiqué samedi la Défense civile de Gaza. Des sources médicales et les autorités font état de quatre morts à la suite d’une frappe sur une maison dans la ville de Gaza, au nord de l’enclave, et de deux autres victimes à Khan Younès, au sud.