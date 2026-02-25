Le FMI en mission au Gabon pour évaluer la situation économique

Une délégation du Fonds monétaire international (FMI) se rend au Gabon à partir du mercredi 25 février 2026 pour une mission de dix jours visant à évaluer l’économie du pays, en vue d’un éventuel soutien financier, rapportent plusieurs médias internationaux.

Les experts du FMI vont analyser les données réelles sur les recettes publiques, les dépenses et la dette, en accédant aux archives de l’administration. Ils rencontreront les principaux services économiques, notamment les ministères du Budget et de l’Économie.

La dette publique, estimée entre 70 % et 75 % du PIB, reste au cœur des discussions, dépassant légèrement le seuil communautaire de 70 % fixé par la CEMAC.

Selon les observateurs, cette mission pourrait déboucher sur un programme de soutien du FMI incluant un financement direct, un renforcement de la crédibilité du Gabon auprès des investisseurs et bailleurs, ainsi que des mesures de réformes pour améliorer la transparence budgétaire et la mobilisation des recettes.