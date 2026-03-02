Le FC Barcelone prêt à tester une pépite sénégalaise en Europe

Thierno Diop, attaquant sénégalais âgé de 18 ans, pourrait bientôt effectuer un stage en Europe et attirer l’attention du FC Barcelone. Le jeune joueur s’est distingué en février 2025 en terminant meilleur buteur du tournoi de détection organisé à Saly par United Académie.

Selon le site Africafoot, Diop figure parmi les talents de la Be Sport Academy qui sont en attente d’une éventuelle convocation. Le club catalan entretient un partenariat avec cette structure, qui lui donnerait une priorité sur certains jeunes repérés.

Le Barça, déjà séduit par le profil de Souleymane Commissaire Faye, prévoit d’accueillir prochainement deux éléments pour des essais. Dans ce cadre, Thierno Diop apparaît comme un postulant sérieux pour ces sessions d’observation.

Un profil séduisant dans la surface de réparation

Doté d’une bonne puissance et d’un sens du placement aiguisé, Diop se montre redoutable dans la zone de vérité : efficacité devant le but, départs dans le dos de la défense et sang-froid lors des frappes sont parmi ses qualités les plus marquantes. Ces caractéristiques lui valent d’être perçu comme un finisseur prometteur.

Ces performances n’ont pas échappé aux recruteurs : le FC Malines s’était déjà penché sur son cas l’été dernier, témoignant d’un intérêt européen antérieur pour sa progression. Un stage en Catalogne constituerait une nouvelle étape importante pour son développement et pour la valorisation de son potentiel.

