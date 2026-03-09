Le documentaire Gloire, télé et dérapages sur Patrick Sébastien diffusé le 12 mars sur France 2

France 2 diffusera le 12 mars à 23h00 un numéro de Complément d’enquête consacré à Patrick Sébastien, un documentaire annoncé par France Télévisions et présenté comme une plongée dans la carrière et les controverses de l’animateur âgé de 72 ans.

France Télévisions a officialisé la date de diffusion et précise que le dispositif éditorial revient sur les grandes étapes de la carrière d’un animateur qui a marqué la télévision française pendant cinq décennies. Le portrait s’inscrit dans la programmation de la chaîne publique et vise à retracer tant les succès populaires que les dérapages médiatiques qui ont jalonné son parcours.

Le sujet est, selon le communiqué, lié à un documentaire déjà identifié au sein de la filière et présenté comme une réalisation de Tristan Waleckx ; la chaîne annonce par ailleurs que l’épisode de Complément d’Enquête s’intitule Gloire, télé et dérapages, signé par Julien Daguerre, Julien Ababsa et Vincent Buchy.

Une carrière faite de hauts et de bas pour Patrick Sébastien

Patrick Sébastien a commencé sa carrière comme imitateur avant de connaître le succès comme chanteur et animateur. Ses émissions ont rencontré des records d’audience : Le Grand Bluff a réuni 17,5 millions de téléspectateurs en 1992, un chiffre mis en avant par France Télévisions comme marquant pour un divertissement de grande audience.

Par la suite, il a enchaîné les formats festifs, dont plusieurs passés sur TF1 puis sur France 2, jusqu’à son départ de la maison publique en 2019, après une ultime diffusion des Années bonheur. Le parcours de l’animateur se lit aussi en creux, entre succès populaires, spectacles parfois jugés paillards et polémiques répétées dans les médias.

La présentation officielle du documentaire insiste sur le paradoxe de la figure : à la fois critique de certains systèmes et parfois perçue comme proche des sphères du pouvoir, l’animateur a construit une image publique nourrie par des positions provocatrices mais aussi par des ruptures personnelles et familiales. France Télévisions rappelle notamment l’impact de l’absence d’un père qu’il n’a jamais connu et la douleur liée à la perte de son fils, éléments qui auraient contribué à forger son regard et son humour.

Sur le plan politique, le dossier note que Patrick Sébastien explore récemment de nouveaux terrains : le lancement début janvier du site patricksebastien2027.fr a été présenté comme une ébauche de mouvement citoyen baptisé Ça suffit, destiné à recueillir des doléances et laissant entrevoir une possible candidature présidentielle, selon les informations publiées.

Le travail des journalistes est par ailleurs précisé : contrairement aux rumeurs d’un tournage à l’insu de l’intéressé, Patrick Sébastien était informé de la préparation du reportage. Lors de sa participation au plateau de TBT9 le 14 octobre 2025, il a déclaré avoir « rencontré un journaliste honnête » et s’est dit indécis quant à une éventuelle interview, qualifiant la démarche d’« étrange » devant l’animateur Cyril Hanouna.

Le documentaire sera diffusé le 12 mars à 23h00 sur France 2 sous le titre Gloire, télé et dérapages.