Le Danemark commande 16 F-35 américains

Le Danemark a annoncé vendredi 10 octobre l’acquisition de 16 avions de combat américains F-35 afin de renforcer son système de défense, a déclaré le ministre de la Défense, deux semaines après le survol de son espace aérien par des drones d’origine non identifiée. « Nous sommes parvenus à un accord politique pour acquérir 16 avions de combat supplémentaires F-35, (…) de manière à disposer de davantage d’avions de combat opérationnels à l’avenir », a expliqué Troels Lund Poulsen lors d’une conférence de presse.

Cet achat portera la flotte danoise à 43 F-35 et représente un coût de 29 milliards de couronnes (3,88 milliards d’euros). Le chef d’état-major des armées, Michael Hyldgaard, a salué l’effet attendu sur la capacité de combat : « Avec l’acquisition supplémentaire de chasseurs F-35, notre capacité de combat se renforce de manière significative. Cela contribue directement à la force de dissuasion et de défense collective de l’Otan. » Le Danemark investira également 2,1 milliards de couronnes (281 millions d’euros) dans des équipements de lutte contre les incursions de drones.

Par ailleurs, Copenhague consacrera 27,4 milliards de couronnes (3,66 milliards d’euros) à des renforts en Arctique et dans l’Atlantique Nord, dans un contexte de critiques de Washington concernant l’engagement danois pour la sécurité de l’Arctique et le Groenland. « Ce que nous faisons maintenant, c’est pour garantir que l’Arctique reste une zone de basse tension, mais c’est clair qu’il y a des tensions accrues concernant la manière dont, entre autres, la Russie perçoit l’Arctique », a déclaré le ministre.