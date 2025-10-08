Le Costa Rica mise sur Rebeca Grynspan pour succéder à Antonio Guterres à l’ONU

En Brève

Le Costa Rica proposera Rebeca Grynspan, actuelle cheffe de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), pour le poste de secrétaire générale des Nations unies, a annoncé mercredi le ministre costaricien des Affaires étrangères, Arnoldo André, lors d’un événement devant le corps diplomatique à San José. Âgée de 69 ans et à la tête de la Cnuced depuis 2021, Mme Grynspan, économiste de formation, a affronté des enjeux majeurs du commerce international, notamment le changement climatique et les conséquences des conflits à Gaza et en Ukraine. L’ancienne vice-présidente du Costa Rica a occupé plusieurs fonctions ministérielles — vice-ministre des Finances, ministre du Logement et ministre coordinatrice des Affaires économiques et sociales — et a été vice-présidente du gouvernement de José María Figueres de 1994 à 1998. Sa longue carrière à l’Organisation des Nations unies inclut des postes au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et une nomination en 2010 au grade de secrétaire générale adjointe de l’ONU. La Chilienne Michelle Bachelet figure également parmi les candidate·s en lice.

