Le constat lucide de Pedri sur la descente aux enfers du Barça

Sous le choc après la lourde défaite du Barça à Séville, Pedri a livré une analyse sans détour, pointant du doigt le manque d’intensité et de cohésion de son équipe.

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri, n’a pas mâché ses mots après la lourde défaite 4-1 des Blaugrana sur la pelouse du FC Séville, dimanche soir en Liga.

Humilié par une équipe andalouse bien plus inspirée, le Barça d’Hansi Flick a sombré malgré un but de Marcus Rashford, insuffisant pour éviter la correction.

À l’issue de la rencontre, Pedri a livré un constat lucide sur la prestation de son équipe : « Honnêtement, il nous manque beaucoup de choses. Avec le ballon, nous n’avons pas su casser leur pressing individuel. Nous avons aussi manqué d’intensité défensive », a reconnu le milieu espagnol au micro de la presse.

Le joueur formé à Las Palmas a poursuivi, visiblement affecté : « En première période, nous avons été très mauvais. Je pense que nous n’avons jamais aussi mal joué. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. »

Avec ce revers, le FC Barcelone recule à la deuxième place du classement, derrière le Real Madrid, qui a repris son fauteuil de leader après sa victoire contre Villarreal (3-1).