Le constat lucide de Pedri sur la descente aux enfers du Barça

Sous le choc après la lourde défaite du Barça à Séville, Pedri a livré une analyse sans détour, pointant du doigt le manque d’intensité et de cohésion de son équipe.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
Le milieu de terrain du Barça, Pedri@getty images
Le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri, n’a pas mâché ses mots après la lourde défaite 4-1 des Blaugrana sur la pelouse du FC Séville, dimanche soir en Liga.

Humilié par une équipe andalouse bien plus inspirée, le Barça d’Hansi Flick a sombré malgré un but de Marcus Rashford, insuffisant pour éviter la correction.

À l’issue de la rencontre, Pedri a livré un constat lucide sur la prestation de son équipe : « Honnêtement, il nous manque beaucoup de choses. Avec le ballon, nous n’avons pas su casser leur pressing individuel. Nous avons aussi manqué d’intensité défensive », a reconnu le milieu espagnol au micro de la presse.

Le joueur formé à Las Palmas a poursuivi, visiblement affecté : « En première période, nous avons été très mauvais. Je pense que nous n’avons jamais aussi mal joué. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. »

Avec ce revers, le FC Barcelone recule à la deuxième place du classement, derrière le Real Madrid, qui a repris son fauteuil de leader après sa victoire contre Villarreal (3-1).

