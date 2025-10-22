En Brève

Le chef de l’ONU exhorte à lutter contre la désinformation climatique

Titre de l'article sur l'identification des otages israéliens Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé mercredi 22 octobre à combattre la désinformation climatique, en une réponse apparente aux moqueries du président américain Donald Trump sur la science du climat. Intervenant devant l’Organisation météorologique mondiale à Genève, il a exhorté «Partout, nous devons lutter contre la désinformation, le harcèlement en ligne et le greenwashing», affirmant sa «solidarité» avec tous les scientifiques. En septembre, M. Trump avait déclaré à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU que le changement climatique était «la plus grande arnaque jamais menée contre le monde».

