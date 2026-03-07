Le chauffeur d’Antoine Dupont et du XV de France sous pression : « Il faut être linéaire »

Antoine Dupont a livré dans Midi Olympique une analyse nette du jeu du XV de France à la veille d’un déplacement périlleux en Écosse pour le Tournoi des 6 Nations : selon le demi de mêlée, les Bleus mêlent cadre défini et instinct, une formule qui génère opportunités offensives mais exige vigilance et maîtrise collective.

Interrogé par le quotidien rugby, Dupont a insisté sur la double nature du jeu tricolore. « Je suis habitué à ce rugby-là à Toulouse, comme pas mal d’entre nous. C’est vrai qu’en équipe de France aussi, on marche beaucoup à l’instinct et aux opportunités, même si on a un cadre qui est défini », a-t-il déclaré, soulignant que la spontanéité peut déstabiliser l’adversaire mais comporte des risques en termes d’erreurs techniques.

Le capitaine admet que cette approche peut se révéler indécise, y compris pour les joueurs eux‑mêmes : « Pour les équipes adverses, c’est peut‑être plus difficile de nous lire, parce que même nous, parfois, on ne sait pas vraiment ce qu’on va faire. » Dupont relie cette liberté créative à la nécessité d’une concentration permanente sur le terrain.

XV de France : entre cadre et créativité

Sous la direction de Fabien Galthié, le XV de France affirme un style hybride où discipline tactique et liberté d’action cohabitent. Les principes défensifs, les zones de jeu et certains schémas sont clairement établis, mais une fois engagés, les joueurs disposent d’une marge d’improvisation pour exploiter les opportunités. Cette philosophie s’inspire en partie du modèle toulousain que Dupont connaît bien et qui favorise des relances rapides et des accélérations autour du ruck.

Le risque inhérent à ce modèle tient à la fine frontière entre créativité et désordre. Dupont le reconnaît sans détour : « Ça peut être une qualité comme un défaut par moments, ça nous a d’ailleurs coûté cher dans un passé pas si lointain. Il faut qu’on arrive à garder cet équilibre‑là entre ordre et désordre. » Les conséquences d’une bascule vers l’instinct sans contrôle se traduisent concrètement par des passes manquées, des pertes de ballon ou des relances mal maîtrisées.

Au quotidien du groupe, la préparation et la répétition des principes visent à limiter ces erreurs tout en préservant la spontanéité qui fait la force offensive de l’équipe. Le staff travaille à maintenir la précision collective nécessaire pour que les phases inattendues — relance depuis ses 22 mètres, percée autour du ruck — deviennent des atouts face à des équipes très organisées.

