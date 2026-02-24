Le Burkina Faso affrontera le Maroc en amical avant la CAN féminine 2026

Le Burkina Faso s’apprête à vivre pour la deuxième fois de son histoire la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine. Les Étalons Dames, déjà engagées dans la campagne préparatoire depuis plusieurs semaines, renforcent désormais leur préparation en vue de ce rendez-vous continental.

Le staff technique a choisi de prolonger le stage hors des frontières, au Maroc, où l’équipe effectuera une série de tests pratiques avant le coup d’envoi du tournoi. Ce déplacement doit permettre d’intensifier le travail tactique et physique dans un contexte proche de la compétition.

Au programme, deux oppositions contre la sélection marocaine, pays hôte : la première est prévue le 28 février, la seconde le 3 mars. Ces rencontres serviront d’ultimes repères avant l’entrée en lice officielle.

Des confrontations pour ajuster les derniers réglages

Ces rendez-vous amicaux offriront au staff burkinabé l’occasion d’observer différentes configurations de jeu, de tester des solutions défensives et offensives, et d’évaluer la profondeur de l’effectif. Pour le Maroc, organiser ces doubles confrontations représente aussi une opportunité de peaufiner ses automatismes sur son sol.

Au-delà du score, l’objectif commun est de collecter des enseignements précis sur la forme des joueuses, la cohésion du groupe et les ajustements tactiques à opérer avant le lancement officiel de la compétition.