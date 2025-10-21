Le Belize ouvre ses portes aux demandeurs d’asile visant les États-Unis

En Brève

Les États-Unis et le Belize ont conclu lundi 20 octobre un accord prévoyant que le Belize accueille temporairement les migrants sollicitant l’asile auprès des autorités américaines, ont annoncé les deux gouvernements. Dans un message publié sur sa page Facebook, le gouvernement belizien précise que ces demandeurs d’asile pourront être envoyés au Belize — désigné comme « pays tiers sûr » — pendant l’instruction de leurs dossiers, rapporte l’AFP.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ