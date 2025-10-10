Le Barreau du Bénin en deuil: Maître Paul Kato Atita n’est plus

Le monde juridique béninois perd une figure de proue. Ce vendredi 10 octobre 2025, Maître Paul Kato Atita, avocat réputé, est décédé à Porto-Novo.

L’annonce de son décès a été confirmée par plusieurs sources concordantes. Selon les premiers éléments, Maître Atita aurait succombé à des complications de santé. Il a été transporté d’urgence au Centre hospitalier départemental de l’Ouémé, où il est décédé.

Maître Kato Atita s’était illustré par son engagement dans des dossiers médiatiques complexes, notamment en défendant des personnalités de l’opposition. Il était reconnu pour sa ténacité, son sens de la justice et son indépendance. Il fait partie du collège d’avocats ayant défendu Olivier Boko dans le dernier dossier dans lequel il cité. Il a également défendu dans divers dossiers des personnalités comme Yayi Boni, Reckya Madougou,…

Le Barreau du Bénin déplore la perte d’un avocat engagé et respecté, dont la carrière aura marqué le paysage judiciaire national. Les modalités des obsèques seront annoncées ultérieurement par le Barreau et la famille.